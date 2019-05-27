Тысячи одесских домов сегодня останутся без света

Отключения электроэнергии будут проводиться по трем схемам: с 08:00 по 17:00, с 10:00 до 16:00, а также с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00.
С 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 без света проведут жители следующих домов:
- 1-я линия (Лиманчик) – 7, 15, 21, 35
- 2-я Суворовская улица – полностью
- 3-я Суворовская улица – полностью
- 37-я линия на жилмассиве Котовского – полностью
- Атамана Чепиги улица – 33, 35
- Зелёный проспект – 14, 18, 21
- Наливная – 1, 4А, 4.
С 10:00 до 16:00 света не будет по таким адресам:
- 1-й Академический переулок – 1, 2, 3, 4, 21б, 10а, 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 1-й Китобойный переулок – 38, 12а, 38а, 42, 361, 12, 24, 4, 16, 26, 14/16, 22, 36, 32, 30, 28, 18, 6, 26-А, 36А, 10, 8, 20, 34, 28а
- 1-й переулок Шишкина – 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12б, 8а, 12, 6а, 12б2, 3а, 12/1, 9А, 10а
- 2-й Академический переулок – 2, 5, 4/а, 6
- 2-й Китобойный переулок – 14а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50А, 7а, 10, 20А, 18а, 9а, 8а, 16б, 17б, 17а, 10а, 16а, 12А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- 2-й переулок Александра Невского – 1, 7Г, 3, 6, 7, 8, 5, 4а, 7а, 2а, 2, 4/1, 4/2, 4
- 2-й переулок Шишкина – 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9
- 2-й переулок Шишкина – 9б, 14а, 4, 10, 20, 2Б, 10а, 16, 12б, 2А, 11, 5, 12, 13, 16а, 14, 1, 4а, 2, 18а, 8, 12а, 9а, 3, 18, 15, 7, 6, 10А, 11а, 9
- 2-й переулок Юннатов – 1
- 2-й Украинский переулок – 3, 4, 5, 6
- 3-й переулок Александра Невского – 7, 7А, 5, 3а, 2, 3
- 3-й Украинский переулок – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1б, 6а, 1в, 2А, 6в, 12, 6б, 1а
- 3-й Флотский переулок – 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2а, 19а, 6а, 5а, 4б, 11а, 15а, 19, 4а, 3а, 21, 23, 13а
- Академическая улица – 5, 39/2, 29, 24, 1/16, 24А, 47а, 14/3, 30А, 47, 34В, 36, 37, 52А, 48В
- Александра Невского улица – 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7а, 11а, 21/2, 21/3, 21/5-А, 1а, 21/4, 19, 21/5, 32а, 21/8, 25А, 3а, 20а, 14а, 21/1, 5а, 29/1, 18а, 21/6, 28б, 9а, 27Б, 34а, 31а2, 33а, 27А, 39а, 28а, 30, 31а, 40, 29, 32, 34, 28, 26, 33, 24, 25, 27, 31, 20, 23, 38
- Александра Невского улица – 25А, 9а, 21/1, 21/8, 21/6, 23, 11а, 21/2, 8, 21/5, 20, 10, 5а, 11, 5, 7а, 14, 12, 19, 21/5-А, 1а, 21/4, 13, 15, 1, 16, 3а, 20а, 14а, 17, 3, 25, 18а, 18, 9, 21/3
- Анны Ахматовой улица – 34Б, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32а, 24а, 19/2, 17/1, 34а, 28/2, 17/19, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Арбузная улица – 9, 5а, 3, 18, 6, 7, 10, 8, 12а, 2, 11б, 5, 11, 4, 1а, 14, 1, 16, 8А, 3а, 12
- Архитектурная улица – 10, 12, 14а, 14
- Баштанная улица – 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 2а, 8/, 6/4, 9а, 93, 5/5, 6/6, 6/3, 8/10, 112, 212, 420
- Безымянный переулок – 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2а, 10Б, 6А, 11, 9а, 12, 9в
- Вертелецкого улица – 13
- Дмитрия Донского улица – 94, 11/Д, 15а/15б, 2а38, 2а40, 113, 2а45, 9Ж, 19, 2А18, 4, 2А8, 2/35, 2/12, 1а, 2/7, 11А, 2а1, 2а34, 2а23, 2а12, 111, 11/21, 11/2, 21/3, 2/53, 2а/7, 2б, 2а/32, 3а, 112, 2/55, 2/14, 16, 2а5, 2/10, 2А/17, 2а29, 2/6, 2а, 2/1, 16/18, 11, 2/2, 9/7, 13, 9, 2а30, 2А15, 2а/22, 21, 5В, 5, 17а, 2а25, 2А/28, 2/33, 2/20, 11В-1, 2А/35, 9Д, 1, 2А9, 15, 11/6, 2/11, 2/8, 1618, 2/3, 95, 11Б, 27492, 2а43, 2/42, 2/21, 3А1, 15/1, 2, 17/17, 2/13, 9Е, 2а6, 2552, 2а37, 2а27, 2/1а, 2/947, 2а/26, 2848, 2А41, 2а/31, 17, 9А, 3б, 2А10, 2а36, 31, 20, 43, 35, 35а, 31а, 33, 41а, 37, 22, 41, 39/1, 39, 10, 8, 45, 45а, 6, 12, 1б
- Достоевского улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 4а, 15а, 8а, 7а, 12, 4б, 11а, 13а, 6а, 17а, 13в, 4в, 9в2, 13, 15, 17, 21, 25, 9А
- Ёлочная улица – 42/2, 5/3, 58, 44Б, 54, 44, 56, 52, 38а, 38, 42, 44а, 48, 36, 5/2, 5/17, 46
- Ивана Вазова улица – 21
- Ипподромный переулок – 10
- Китобойная улица – 6, 5а, 9а, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 12а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 7/1, 20-В, 20Б, 20-Д, 48, 472, 47, 32/1, 36, 38а, 45, 26, 19/2, 38, 41, 29, 6/2, 32, 36 а, 21/1, 22, 18а, 34А, 27, 24, 35, 43, 20А, 21/3, 31, 44, 37, 23, 34, 20, 19/3, 92, 33а, 40, 70, 28, 25, 39, 18, 74, 33/1-А, 21, 31б, 30, 36в, 34Б, 22А, 46, 413, 42
- Китобойная улица – 5а, 7/1, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 9а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 12а
- Китобойная улица – 5а, 7/1, 8б, 8а, 13, 10, 7/а, 8, 17, 3, 2, 9а, 12, 4, 19, 15/1а, 15, 16, 15а, 5, 11, 12а
- Костанди улица – 21, 24, 28, 31, 27А, 26, 29, 28А, 9, 12/2, 17А, 15Б, 6Б, 7, 13, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 48/2, 48а, 45/2, 51, 77/33, 62А, 77А, 56А, 53А, 54А, 75Б, 49А, 45А, 75в, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77, 34б, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 32А, 40В, 34В, 38Б, 32Б, 40Б, 40А, 34А, 44, 38В
- Промышленная улица – 22
- Крымская улица – 1, 3, 31
- Крымский переулок – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1б, 6а, 5а, 3в, 5б, 1А, 13а, 3б, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 5Б
- Куприна улица – 32, 54б, 42, 34в, 43, 43а, 43б, 32а, 34, 45, 34а, 34а/1, 45а, 30, 19а, 21а, 14а, 11, 10А, 21/23, 15, 7/9, 14, 13В, 19, 12, 16Б, 7а, 27, 17, 25, 29а, 14/4, 27б, 8, 38, 28-В, 48в, 47, 37б, 41, 31, 39а, 39/5, 46а, 35А, 40, 37В, 28, 33, 41а, 28-Б, 39, 44, 37, 39/1, 48а, 26, 48, 48б, 37е, 37а, 36а, 46, 52б, 50, 54, 50а, 52, 52а, 35, 7/9, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 21/23, 36а, 37а, 13В, 50а, 37е, 16Б, 7а, 52а, 54б, 19-А/1, 29а, 14/4, 27б, 19а, 52б, 28-В, 48в, 48б, 37б, 21а, 14а, 39а, 39/5, 46а, 35А, 43б, 48а, 37В, 35, 10А, 41а, 28-Б, 39/1, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54
- Левитана улица – 19/3, 19/5, 19/4
- Левкойная улица – 7, 7а
- Львовская улица – 50, 56, 54/2, 52, 54, 58
- Львовский переулок – 3/1, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 10Б, 10а, 8а, 76, 10В
- Лядова улица – 10, 3а, 12а, 15, 121, 4, 1а, 5, 11, 9, 3, 2, 9а, 1, 4а, 7, 3б
- Молокова улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1А, 4А, 1Б, 8а, 6Б, 6Г, 12, 1г, 3б, 6б, 8б, 6В, 6/4, 2б, 6/2, 6/А4, 9/11, 3а
- Немировича-Данченко улица – 10, 11, 16
- Новоукраинский переулок – 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица – 25а, 3/1, 28, 30б, 2, 1, 3, 13Б, 25, 17, 11в, 13а, 9, 18, 9а, 3Б, 19а, 21, 13, 20а, 17а, 6, 7, 16, 15, 35Б, 30, 26, 9г, 22, 1/5, 11г, 5, 11, 5а, 35а, 12, 24, 7А, 35, 4б, 4, 19, 14, 9б, 1/3, 1а, 11а, 6а, 1/, 20, 10, 12а
- Обильный переулок – 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13/2
- Окружная улица – 33, 29/1, 40, 28, 32а, 25, 23, 19в, 26, 38, 21, 42б, 321, 30, 33Б, 36, 36а, 17в, 38А, 17Б, 32, 26/2, 17, 42а, 19, 38/3, 178а, 17/6, 33А, 17/18, 32/12, 27, 40Б, 29/6, 40а, 40-В/2, 29, 29/8, 29/5, 40Д, 29/4, 42, 2, 17Г
- переулок Дмитрия Донского – 6, 2А, 3, 3б, 7
- переулок Достоевского – 10а, 1, 2, 4, 9Б/1, 9б2, 14а, 9в, 14в, 13в, 12в, 9б, 11б, 12Б, 8, 12а, 9, 11, 12, 13, 14, 9б3
- переулок Славы – 10, 5/2, 9, 8А, 7, 5, 2А, 5Б, 1/1, 6, 5В, 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/37, 2, 3, 20
- Планетная улица – 12а, 12-В, 30, 38А, 38Б, 38, 17-В, 26, 29, 10В, 16, 1, 22, 11, 21, 18, 9а, 9, 8а, 6, 28/30, 12-Б, 8Б, 19А, 10а, 10, 20, 23, 6а, 17, 3, 25, 20а, 24, 12, 31, 31а, 19, 4, 27, 17А, 10г
- Равенства улица – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 30а, 46А, 3а, 40А, 2А, 1А, 16а, 4а, 86, 98, 106, 197
- Собинова улица – 15
- Сумская улица – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 69/1, 69а, 33, 69б, 14/2, 9а, 69/2, 4а, 52/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица – 84в, 72, 72А, 72Б
- Тульская улица – 204, 30А, 20, 37/1, 37/Б, 6, 10, 234, 21/3, 23, 8, 162, 25, 211, 21, 13, 9, 27/4, 9а, 17, 294, 233, 16, 29/2, 29, 15, 14а, 27, 141, 14, 12, 11, 3б, 2, 3, 71, 4а1, 1, 3а3, 7, 3а, 19, 4а, 5, 4, 7а, 43, 31, 223, 222, 37, 263, 243, 264, 51а, 33/3, 28, 281, 18/1, 241, 18, 311, 33, 242, 18/3, 45, 27а, 262, 26, 332, 47, 37Б, 51, 22, 32, 41, 282, 313, 49, 35, 31/1, 24, 3А/1
- Флотская улица – 6/1, 4А, 4
- Фонтанская дорога – 58, 129
- Харьковская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 8, 5а, 16а, 15а, 3а, 16/1, 13а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 8а
- Черниговская улица – 9, 3а, 10а, 9А, 14а, 11а, 7Б, 1, 13, 1б, 8а, 7, 16А, 4а, 18а, 11, 5, 12, 23А, 2а, 6, 14, 23Б, 4, 7а, 24, 9Б, 6а, 9а1, 20, 8, 17/9, 17/1, 10, 17/, 3Б, 17, 18, 2, 3, 23Г
- Черниговский переулок – 4а, 3а, 3, 2Б, 6а, 8, 5а, 4, 1А
- Шишкина улица – 39, 30а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 32а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 3, 28б, 15/17уч5, 2, 34б, 15а, 9, 40а, 6, 42а, 16а, 15/17, 6а, 211, 8, 41а, 21в2, 15/1, 10, 19А, 21а, 13а, 38а, 2а, 5, 10а, 5б, 11, 5а, 19/83, 44а, 4, 12, 36а, 14, 7а, 21в, 18а, 21а1, 24б, 1а, 13, 5в, 40Б, 21б, 7, 3а, 19/2, 1, 202, 28а, 121
- Юннатов улица – 3а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 1а, 2а, 1Б, 12а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1330, 4А.
С 09:00 по 17:00 свет отключат по следующим адресам:
- 1-й Дачный переулок – 10/4, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 101, 10/7, 10/12, 10/1, 102, 10а, 103, 105, 106, 108, 109, 111
- 1-й Пересыпский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 12а, 3а, 6, 8а, 3_1, 7а, 7б, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 10а
- 1-й Украинский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 8, 6а, 9, 10, 11, 5а
- 1-й Хрустальный переулок – 8Б, 4б
- 1-я Пересыпская улица – 1
- 2-й Пересыпский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 4а, 2а, 17, 13б, 9а, 15а, 19, 21, 23
- 2-й переулок Костанди – 1, 15, 5А, 14А, 5, 12, 7А, 4, 11, 4Б
- 2-й Украинский переулок – 1, 2
- 3-я Садовая улица – 1, 2, 3, 25в, 25б, 11а, 4, 9в, 9а, 3а, 9б, 2а, 25а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 1, 2, 3, 4, 3г, 6а, 5, 3/В, 3а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- 4-й переулок Александра Невского – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30а, 25а, 32В, 26б, 2б, 32а, 35а, 14а, 2а, 28а, 9а, 24а, 12а, 16а, 24б, 33б, 4а, 26а, 34а, 6а, 19а, 29, 1а, 8а, 32б, 58а, 33а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 58
- 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 2, 4, 14а, 6, 12а, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34
- 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-а Линия на жилмассиве Котовского – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А
- Авангардная улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25б, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Агрономическая улица – 25, 22 а, 79, 23б, 75, 81, 25 б, 77, 73а, 23а, 25 а, 73б, 23 а, 73, 29Г, 35А, 50, 56, 30а, 34, 54а, 44, 25в, 40, 28, 52, 36, 30, 46, 42, 26, 48, 58, 32, 71, 45, 7, 53, 59, 33, 9а, 37а, 9, 55, 29Е, 83, 41, 27а, 63, 29 а, 69, 65А, 47а, 23, 1, 65, 43А, 45 а, 69а, 85, 43, 27, 59а, 57а, 61, 43 б2, 9б, 49, 47, 35, 5, 31 а, 61б, 51а, 39, 29 в, 67, 31Б, 31а, 63Б, 31, 29Б, 37, 83А, 57, 4а, 14 а, 16, 2а, 24б, 12, 22, 24, 4, 24 а, 14, 6а, 20, 10, 16 а, 8, 16а, 2, 18, 6, 22б, 61а
- Академика Филатова улица – 35А
- Александра Невского улица – 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76а, 68б, 66а, 68/2, 44-В, 62а, 68/3, 80а, 44б, 64а, 80б, 52/1, 58а, 68Г, 74а, 68/1, 78, 68в, 52/2, 64б, 80, 82, 78/1
- Ананьевская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18_А, 26а, 6а, 16а, 12а, 24б, 16б, 22а, 20, 20а, 5а, 14А, 22, 24, 26, 28, 4а
- Безымянный переулок – 11А, 22а
- Ванный переулок – 1, 3, 4, 5, 8, 12, 8/12, 9/2, 13-А, 8/15, 8/7, 8/10, 18а, 9а, 8/2, 3/12, 13, 14а, 9е, 9/1, 5а, 14Б, 20/7, 16а, 14В, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 817, 3А
- Вернидуба улица – 3Б
- Владимира Хавкина улица – 32, 64а, 22, 14а, 6, 12, 36а, 18а, 24, 60, 44а, 8а, 52, 46, 36, 48, 68а, 28а, 26, 16, 38, 30а, 42, 68, 58, 28, 34, 40, 30, 74, 18, 8, 62, 56, 14, 50, 64, 10, 54, 20, 72, 44, 6а, 2б, 4, 2а, 2, 66, 70
- Высокая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- Гайдара улица – 3, 5, 7
- Гаршина улица – 9/4, 7б/1, 7в, 5/13, 10, 13/2, 9б, 9В, 920, 18, 9, 15, 14Б, 6, 925, 18/2, 7Е, 17, 18а, 7/3, 1а, 4, 8а, 1, 1б, 1в, 1а*, 11/9, 11д, 11б, 11в, 12/1, 11/12, 11ж, 11, 3/9, 11/17, 12, 9/16
- Генерала Гудовича улица – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22а, 37а, 10а, 19а, 18, 13а, 37Б, 38а, 6а, 17_а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39
- Героев Крут улица – 30, 32, 34, 36, 3425, 34к25, 32А, 34к29, 3427, 34/23, 34к27, 3429
- Дачная улица – 6, 7, 8, 10, 6а, 6/13, 6/6, 6/9, 12, 6/15, 10/4, 6/4, 6б, 3А, 10/7, 10/10, 10/5, 6/11, 7а
- Дачный переулок – 8а
- Дорожная улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1д, 2в1, 14а, 12а, 38а, 1в, 2а, 21А, 1б, 1Г, 26а, 2г, 10а, 2в, 1е, 1а, 19, 2б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- Китобойная улица – 77в, 77
- Ковиловый переулок – 2, 3а, 3, 17, 1А, 9б, 4, 5, 9, 7а, 6, 13, 7, 1, 15, 11
- Кордонный переулок – 3
- Костанди улица – 5, 14/А, 6Г, 7/29, 5/12, 7/33, 5/4, 7/39, 722, 5/11, 7, 7/5, 14, 14/4, 14/7, 7/41, 8/3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 1/3, 13, 2Г, 2А, 2Б, 57, 5/32, 3Е, 5/19, 5/21, 3, 524, 3Б, 3Г, 3Д, 3/3, 5201, 5/20, 3а, 5, 3в, 5/33
- Крыжановский переулок – 1, 2, 3, 4, 5а, 7а, 1а, 18а, 6, 7б, 4а, 7В, 8, 20а, 26, 14, 22, 20, 10, 24, 18, 28, 16, 12
- Куприна улица – 9а
- Летний переулок – 5, 5/16, 2, 2/9, 2/21, 2/24, 2/11, 5/29, 2/14, 5/20, 2/22, 1/5, 2/16, 2/7, 15
- Летняя улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5а, 2а, 28б, 28а, 29а, 5б, 19, 18а, 25а, 27а, 13а, 15а, 4а, 21, 13б, 25, 28, 24, 30, 22, 23, 26, 31, 41, 20, 29, 33, 39, 27
- Лиственный переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10б, 10а, 1б, 9, 10, 11, 12, 13, 1а
- Луцкая улица – 59, 61, 63, 65, 67, 61а, 59а, 69, 71, 73, 75
- Львовская улица – 2, 2а, 1А, 2Б, 10/1, 8, 10а, 10б, 10, 9, 1/10, 22, 12а, 7, 18, 1, 18б, 14а, 9/6, 20, 18а, 12, 24, 20а, 22а, 1в, 2, 2/1, 4, 1Г, 6, 24а
- Ляпидевского улица – 3, 4, 3Б, 4А, 4в, 4В1, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 42, 49
- Металлистов улица – 10, 10а, 3, 2, 14, 4, 6а, 5, 12, 8, 12а, 7, 9, 6, 13, 15, 1, 11
- Мирная улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19А, 16а, 1а, 15а, 2б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29
- Москети улица – 10, 9а, 4, 6, 11а
- Неждановой улица – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 69б, 43а, 3а, 75Б, 95а, 69а, 65а, 40А, 143а, 49б, 75А, 73А, 42а, 139б, 44А, 75в, 77А, 119а, 67А, 107а, 56, 34а, 75г, 71а, 9А, 93а, 79а, 145б, 85а, 11а, 34б, 56А, 62А, 25а, 137а, 50а, 54а, 30в, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 431
- Никитина улица – 74, 76, 78, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119
- Обрывистая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 9а, 7а, 7_1, 11, 12а, 10а, 7г, 3а, 7б, 14а, 7в, 16, 2а, 19, 18, 17, 14, 15, 12, 13, 21, 20, 22
- Озёрная улица – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 54А, 41_1, 33А, 50А, 12А, 1в, 1г, 62А, 1А, 18, 46А, 11А, 47А, 46Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 18А
- Осенняя улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 9, 10, 12, 3а
- Павлодарская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 9б, 42а, 23а, 53а, 52а, 22а, 54а, 28, 37а, 53б, 72а1, 42б, 50и, 6а, 9а, 8а, 38а, 59а, 50в, 50д, 50б, 29а, 12а, 62а, 56а, 1а, 72а, 50г, 7а, 52е, 53в, 46а, 4а, 2а, 50а, 4Б, 50е, 33а, 38, 50ж, 50, 68, 49, 48, 41, 76, 58, 32, 43, 47, 42, 35, 60, 72, 39, 54, 37, 66, 33, 62, 70, 44, 34, 46, 64, 74, 31, 45, 30, 52, 53, 57, 56, 59, 55, 36, 40
- переулок Гаршина – 18, 5/3
- переулок Красных Зорь – 8/1, 8
- переулок Неждановой – 4, 5а, 5, 6А, 1, 2, 3, 6, 8
- переулок Юрия Касима – 13а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- Петра Ивахненко улица – 71, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 79а, 86а, 90, 78а, 78г, 71а
- Приморский бульвар – 1, 3, 11, 15, 3/9, 4/7
- Профессора Коровицкого улица – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 34/, 9а, 17а, 19в, 100б, 24а, 121а, 82А, 42а, 71а, 35б, 79А, 85, 62а, 138а, 12А, 4а, 57а, 117а_, 90а, 34А, 18а, 3а, 135А, 96а, 75а, 89а, 85а, 13а, 19а, 17в, 80Б, 118а, 69а, 11А, 63а, 139а, 28а, 78а, 38а, 60а, 49а, 82б, 53/а, 39а, 74а, 82Г, 100а, 15а, 77а, 51а, 19б, 85б, 34б, 134а, 111а, 35а, 56а, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 149, 151
- Ракетная улица – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Савранская улица – 1, 2, 3, 5, 6, 2а, 13а, 1а, 7, 14а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 28
- Светлая улица – 1, 2, 3, 4, 5, 12а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Сергея Ядова улица – 58
- Сумская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 10А
- Тарутинская улица – 12, 13
- Толбухина улица – 21а, 3а, 2А, 12, 5, 5б, 10а, 11, 5а, 16В, 16, 7/102, 19, 4, 4б, 1а99, 18, 1г, 2, 16Ж, 17, 16/3, 25, 23, 10д, 8, 10, 1б102, 1Б, 12а, 15, 1, 16а, 7, 6, 23А, 9, 18а, 21, 6б, 10в, 1в102, 3
- Украинская улица – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а, 9а, 17_1, 4А, 10, 1а, 17а, 5а, 12А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
- Фонтанская дорога – 36, 38, 40, 42, 44, 46, 42а, 36Б, 46а, 50, 38а, 52, 106/27, 95/2, 54, 56, 74, 106/39, 106/34, 106/21, 106/24, 88А, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 88, 104А, 106/38, 96а, 106/35, 98г, 106/26, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 76/100, 155/2, 98/96, 165/16, 95б, 95а, 95/1, 114/2, 114/, 98/2, 114б, 114в, 114/7, 114Г, 92/94, 114/4, 86/3, 82а/3, 84/8, 86/10, 78/15, 76/18, 76/22, 76/14, 76/12, 76/9, 90, 98, 102, 104, 106, 114, 157, 165, 171, 1553, 114/10, 165, 78/24, 91а, 87, 85в, 85б, 83, 83в, 85а, 83А/3, 85, 85ж, 83а, 83б, 85Д, 91, 106/27, 141а, 956, 89, 894, 89/В, 117, 58/1, 113а, 109а, 58, 58/3, 95/4, 111, 115, 165/16, 113, 109, 101/1, 107, 58/2, 85А, 95/3, 101, 73, 95а, 71/8А, 99, 95, 95/5, 95/3-а, 99/6, 71А, 71/2, 97, 95А/1, 95б, 71Г, 99/4, 103, 95/5, 99/1, 7, 76/15, 58/4, 95/56, 95/54, 95/53, 95/51
- Хрустальная улица – 4А, 2, 4, 6, 8, 10
- Хрустальный переулок – 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Цветочная улица – 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 23/76, 13/83, 7/86, 41/68, 87/5, 34/39, 36а, 36б, 33/72, 36, 49/64, 46/77, 11/84, 39/69, 3/88, 63/57, 19/80, 67/55, 56а/70, 25/77, 10а, 7/87, 40/31, 66а, 2а, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 71, 73, 75, 79, 91, 6556
- Черноморского Казачества улица – 100, 102, 106, 110, 116, 100_3, 104, 114
- Шахтинский переулок – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 10а, 8а,
- Шебелинский переулок – 1, 2, 3, 4, 9Б, 14Б, 8А, 14А, 5А, 5, 10А, 7а, 9А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.
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