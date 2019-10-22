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Новости Одессы и Одесской области

Тыква фест: одесситов приглашают на праздник урожая

Тыква фест: одесситов приглашают на праздник урожая

В эти выходные, 2 и 3 ноября, в парке имени Горького будет проходить осенний фестиваль «Тыква фест». На празднике жители Одессы смогут не только весело провести время, но и полакомиться вкусными и полезными блюдами из тыквы.

Наши предки считали яркий осенний плод символом изобилия и благополучия. Из него  варили кашу, изготовляли посуду и горшки, пекли пироги и хранили в доме как оберег.

Все эти традиции организаторы «Тыква фест» решили возродить на фестивале. Здесь для детей устроят тыквенную вечеринку с аниматорами, установят интересные инсталляции и фотозоны, откроют ярмарку с различными изделиями и лакомствами из тыквы, а напоследок, организуют концерт с танцами и песнями.

Начало в 11.00.

Адрес: улица Космонавтов, 17а.

Вход свободный.

Фото: kpcdn.net

 

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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