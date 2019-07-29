«Ты одессит, Вова!»: Одесская музкомедия необычно поздравила своего главного режиссера с юбилеем

В последнее воскресенье июля, сразу после окончания спектакля «Тайна Макропулоса», в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного началось необычное действо. Зрители стали участниками чествования с 70-м юбилеем главного режиссера театра — заслуженного деятеля искусств России Владимира Подгородинского.

И это, как говорят в Одессе, таки надо было видеть! На сцене — руководство и артисты театра с шарами в руках. Шаров — двадцать один.

Как говорит директор-художественный руководитель Музкомедии Елена Редько, число это не случайно. 21 год Владимир Подгородинский работает в театре, кроме того, им поставлен в нем 21 спектакль. И на каждом из шаров в руках артистов — название того или иного спектакля.

Театральный капустник — явление удивительное и всегда неповторимое. Обычно он проходит внутри театра, это праздник артистов и режиссеров, всех тех, кто трудится над спектаклем. Но в этот раз этот очень личный «внутритеатральный» спектакль стал и достоянием зрителей, бурно аплодировавших всему увиденному и услышанному.

А видеть и слышать было что. Все артисты вышли в театральных костюмах. И каждый исполнил свою особую арию — торжественную и смешную, искреннюю и трогательную, яркую и неповторимую, написанную по особому сценарию. Все это стало признанием любви к таланту главного режиссера, Мастера, поставившего на сцене Музкомедии столько звездных спектаклей, которые с большим успехом идут на сцене театра.

Рефреном звучало «Ты одессит, Вова!», шутки перемежались еще более искрометными находками, танцевальными па, музыкальными отрывками — и все это под дружное «Браво!», звучавшее из зрительного зала.

«Виват, Мастер!» — таков был лейтмотив всего происходящего.

Ну а сам Владимир Иванович еще раз напомнил всем, что «театр — это постижение жизни», от души поблагодарил за огромный творческий подарок весь коллектив театра, с которым ему предстоит большая работа в новом творческом сезоне.

— Художнику для создания нового полотна нужен холст, кисть и краски, музыканту — инструмент и нотный альбом… Режиссеру для создания нового спектакля необходим талант, труд и понимание всего коллектива театра. И в Одесском академическом театре музыкальной комедии все это есть, — сказал в конце этого необычного театрального праздника юбиляр.

А благодарный зритель снова разразился аплодисментами и многие одесситы поспешили на сцену, чтобы лично вручить свой букет цветов Владимиру Подгородинскому.

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