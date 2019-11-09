Творча група серіалу Чорнобиль стала кандидатом у лауреати Шевченківської премії

Стали відомі претенденти на найвищу державну нагороду за вагомий внесок у культуру та мистцтво України – Національну Шевченківську премію 2020.

Серед кандидатів (під номером 44) – автори та виконавець головної ролі відомого серіалу “Чорнобиль” Крейг Мейзен (автор сценарію), Йохан Ренк (режисер-постановник), Якоб Іре (оператор-постановник), Люк Холл (художник-постановник), Джаред Харріс (виконавець головної ролі).

Повний список оприлюднив Шевченківський комітет на своєму офіційному сайті. Цього року до нього увійшли 58 робот у різних напрямках мистецтва: літератури, музики, візуального, театрального, кіномистецтва, журналістиці та публіцистиці.

Із всіма кандидатурами та їх творами можна ознайомитись на сайті премії http://knpu.gov.ua.

Премія існує з 1961 року та вручається напередодні дня народження Тараса Григоровича Шевченко.

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