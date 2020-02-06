Тут песок – там ледок: ситуация с уличной «проходимостью» в центре Одессы (фото)

В первой половине дня после выпавшего на радость (впрочем, кому как) одесситам долгожданного снега, ситуация с транспортом в центре города была вполне нормальная. Маршрутки и троллейбусы следовали, по сути, в обычном режиме.

А вот на улицах в центре Одессы «проходимость», увы, оставляла желать лучшего. Гор снега не наблюдалась, но пройти во многих местах было очень проблематично. Каким-то странным образом пешеходная часть, покрытая замерзшей коркой, посыпалась песком непонятным «квадратно-гнездовым» способом. Как по этому поводу сказала одна бабуля, «тут песок – там ледок».

Проходя по улицам, нужно очень внимательно смотреть под ноги, потому что происходит так: один квартал посыпан песком, на другом нужно уже ступать еле-еле.

Такая обстановка наблюдалась на Елисаветинской, Новосельского, Торговой, Нежинской. Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», многие одесситы сами вышли на улицы с лопатами, чтобы расчистить тротуары. В основном, этим занимаются сотрудники различных заведений, чтобы люди могли попасть к ним без опасения поскользнуться на плитке.

А вот по периметру Нового рынка, да и на самом рынке — ситуация совершенно иная: здесь с раннего утра позаботились об одесситах: всюду песочек, снег и наледь убраны.

Днем в Одессе потеплело, снег и наледь во многих местах стаяли таять сами. Впрочем, скользких мест по-прежнему достаточно.

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