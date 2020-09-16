Новости Одессы и Одесской области

Труханов выступил против Национального корпуса

Труханов выступил против Национального корпуса

На сессии городского совета в Одессе Труханов выступил за начало процедуры возвращения проспекта маршала Жукова. В перепалку с одесским городским главой вступил кандидат в депутаты городского совета от национального корпуса.

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Мэр Одессы тут же отреагировал на обвинения.

«Мы пошли по процедуре и я считаю, что это правильно. Я неоднократно подчеркивал… мы обратились в Институт национальной памяти по разъяснению тех законов или тех ограничений по Закону о декоммунизации о переименовании улиц. Мы получили соответствующие ответы. Т.е. эта часть процедуры нами выполнена»,— считает Труханов.

Дальше мэр Одессы заявил, что все политические партии, которые участвуют в выборах, имеют право на свое мнение.

«Но никто не лишал голоса Одессу, город-герой Одессу. Никто не лишал права громаду в слушаниях, а предусмотрена процедура, определять названия нашим улицам. Поэтому мы дальше идем по процедуре», — ответил радикалу мэр Одессы.

Подробности — в видео.

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