Новости Одессы и Одесской области

Труханов: работа по восстановлению исторический памяти будет продолжена

Труханов: работа по восстановлению исторический памяти будет продолжена

В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи. Перезахоронение было приурочено к завершению обороны Одессы и проведено со всеми воинскими и христианскими почестями.

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Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

“Восстановление исторической справедливости, сохранение памяти… Для нас это никогда не были просто слова. Это – жизненные ценности, принципы, которым мы неукоснительно следуем уже много лет”, – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи
В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи

Проект “Вахта памяти” действует с 2009-го года. За это время поисковыми отрядами военно-исторических клубов “Память и слава”, “Воинская доблесть” и “Варяг” были найдены и перезахоронены останки более 500 бойцов.

На сегодня найдены останки еще 41 участника боевых действий: 37 безымянных, четыре удалось установить.

“Мы по крупицам восстанавливаем справедливость во всем. Я горжусь тем, что буквально вчера городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25ой Чапаевской дивизии. Этот путь непростой, но я знаю, что он – единственно верный. И что я иду не один, а со своими верными единомышленниками – одесситами”, – отметил Труханов.

Мэр Одессы подчеркнул, что Одесса никогда не покорялась тем, кто хотел взять ее силой. И так, по словам Геннадия Труханова, будет всегда. Что касается работы по восстановлению памяти, то она будет продолжена.

Источник: РБК-Украина

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