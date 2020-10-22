Труханов: наша задача – привлекать детей к занятиям спортом

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

“Маленькая пришкольная территория не дает нам обустроить здесь многофункциональный спортивный комплекс. Раньше здесь вообще не было приспособленного места для занятий спортом. Сегодня здесь появилась площадка, где можно будет играть в баскетбол, мини-футбол и волейбол. Теперь учащиеся школы имеют возможность заниматься спортом, готовиться к соревнованиям. Это очень хорошо, когда молодежь увлечена спортом, потому что тем меньше времени она потратит на совершенно ненужные увлечения”, – подчеркнул мэр города Геннадий Труханов.

По словам директора школы Владимира Шохина, площадка была построена менее чем за два месяца, строители работали буквально круглосуточно.

Кроме того, установлено современное освещение, благодаря чему заниматься можно будет и в темное время суток.

Общая стоимость проекта составила 1,4 миллиона гривен.

“В Одессе более 120 школ и мы, к сожалению, не можем сразу отремонтировать все. Но горсовет вот уже более четырех лет уделяет этому вопросу повышенное внимание и даже сейчас, несмотря на то, что из-за пандемии мы потеряли под миллиард бюджетных средств, мы не сократили ни одной социально программы. Поэтому я очень рад, что теперь очередь дошла и до школы №10. С малого начинается большое. Уверен, в ближайшее время мы приступим и к ремонту самой школы”, – отметил городской голова.

Источник: РБК-Україна