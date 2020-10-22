Новости Одессы и Одесской области

Труханов: мы продолжаем постепенно преображать Одессу

Труханов: мы продолжаем постепенно преображать Одессу

В Одессе состоялось обсуждение предпроектных предложений благоустройства Прохоровского сквера. Планируется отреставрировать памятники, обновить детскую и спортивную площадки, покрытие пешеходных дорожек, установить новую уличную мебель и урны, а также выполнить дополнительное озеленение с обустройством системы автополива.

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Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы Геннадий Труханова.

“Последние несколько лет мы постепенно наводим порядки в наших парках и скверах, местах боевой славы и мемориалах. Сегодня – Прохоровский сквер. Здесь будут сосредоточены все объекты памяти о страшных событиях военного времени, а наведя порядок, мы сделаем сквер еще одним местом паломничества туристов со всего мира”, – прокомментировал Труханов.

Прохоровский сквер

Прохоровский сквер наряду с музеем Холокоста на ул. Малая Арнаутская, 111 – памятные места в Одессе для еврейской диаспоры, жертв Холокоста и одесситов.

По его словам, маленькая площадь и сырые помещения в существующем музее не дают возможности хранить экспонаты в надлежащих условиях и открывать новые экспозиции. Поэтому еврейская диаспора обратилась к мэру Одессы с просьбой о содействии в создании нового музея в Прохоровском сквере.

Прохоровский сквер
Прохоровский сквер
Прохоровский сквер
Прохоровский сквер
Прохоровский сквер
Прохоровский сквер

Здесь планируется строительство двухэтажного здания для размещения экспозиции музея Холокоста: один этаж подземный, один – над землей.

“Это будет интерактивный музей, где будет большое количество экспозиций и экспонатов. Сметная стоимость строительства порядка 20 млн гривен. На самом деле это такой международный проект. У нас большая поддержка в мире. Очень много одесситов, которые пережили Холокост, эмигрировали за границу, а их близкие остались лежать в нашем городе на пороховых складах и на многих наших улицах, где они были расстреляны или повешаны”, – рассказал директор Одесского музея Холокоста Павел Козленко.

Заказчиком строительства музея в Прохоровском сквере выступает Одесская региональная ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Строительство планируется выполнить в рамках границ существующих подземных сооружений.

“Только тот народ, ту страну можно назвать цивилизованной, который проявляет уважение к своей памяти, истории, тем знаковым датам и местам, которые напоминают нам, что подобные события не должны повториться никогда”, – сказал мэр Одессы.

Источник: РБК-Україна

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