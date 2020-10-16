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Труханов: “Голос Одессы” зазвучал по-особенному на радость одесситам и гостям города

Труханов: “Голос Одессы” зазвучал по-особенному на радость одесситам и гостям города

В Одессе, в Городском Саду, торжественно открыли скульптурную композицию “Голос Одессы”.

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Открытие композиции "Голос Одессы"

Она представляет собой бронзовый старинный граммофон, четыре стороны которого – это фасады одесских домов со множеством уютных деталей одесских зданий и дворов, которые так милы одесситам.

“Меня такие мероприятия всегда вдохновляют ещё больше работать. Ведь можно очень сильно переживать об Одессе с плакатов, бордов и телевизоров, а можно работать сохраняя и возрождая наш город”, – сообщил Геннадий Труханов.

Скульптура посвящена “звучащей Одессе”: великим и известным одесситам, чьи голоса и музыка олицетворяют Одессу.

“В процессе создания скульптуры получилась очень интересная творческая дискуссия: мы подключили специалистов, обсуждали, советовались и, в итоге, получилась хорошая композиция. Назовите ещё город о котором написано столько песен? Нет такого. Потому что Одесса вдохновляет и мы будем делать все, чтобы так было и дальше”, – подчеркнул почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий.

Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"
Открытие композиции "Голос Одессы"

По мнению Труханова, сегодня Одесса восстанавливается.

“Дом Руссова, Дом с атлантами, начало реконструкции Дома Либмана. Несмотря на сложности, мы продолжаем работать на благо Одессы. Все что мы делаем – ради Одессы и для одесситов”, – сказал Одесский городской голова.

Ещё одна особенность звучания скульптуры – шум моря, звук маяка, воркование голубей под крышей, мелодия часов на Думской площади, звон старого трамвая.

Ещё фото и подробности в нашем фоторепортаже “Слушай сюда”.

На скульптуре установлен QR-код, который будут считывать смартфоны, и по которому пользователь попадёт на специально созданный веб-сайт www.voiceofodessa.com и услышит звуковой “трек”, состоящий из фрагментов песен, композиций и реприз, исполненных одесскими талантами.

Источник: РБК-Україна

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