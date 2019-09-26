Трубач Данилевич и гимнаст Доманский – в новом выпуске талант-шоу «Круче всех»

В новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех» на «Интере» – фейерверк талантов и море трогательных моментов.

Ведущие программы Андрей Доманский и Андрей Данилевич в этот раз окунутся в мир огромных жуков, научатся играть на расческе и попробуют выжать хотя бы один приличный звук из трубы. А еще – прямо в студии запустят воздушных змеев и проверят уровень доверия друг к другу!

Для 4-летнего харьковчанина Адриана Казарова изучение жуков – любовь всей жизни. Малыш утверждает, что без этих насекомых жить скучно, а с ними – весело. Особенно, если тебе встречаются жук-муж и жук-жена. Чтобы проверить знания мальчика, Андрей Доманский пригласит его в волшебный сад. Адриану нужно будет опознать каждого из обитателей и рассадить их по кустам и деревьям, на которых они живут. В общем, сверхважное задание – спасти мир, ведь без жуков он точно погибнет! Как пройдет спасательная операция? И смогут ли ведущие и телезрители хотя бы немного приблизиться к пониманию мира жуков?

А 9-летний Артем Шилов из Бердянска увлечен изучением истории цивилизаций. Мальчик достиг таких успехов в данном вопросе, что может часами говорить о древнеегипетском фараоне РамзесеII Великом, как о близком друге, или со знанием дела рассуждать о превратностях судьбы древнеримского полководца и политика Гая Юлия Цезаря. В 9 лет этот чудо-ребенок учится уже в пятом классе, потому что два года обучения в школе он просто «перепрыгнул». Артем точно знает, откуда пошла практика использования бумажных денежных купюр, кто изобрел канализацию и что фаст-фуд – не американское изобретение, как многим кажется, его придумали еще в древние времена. А вот какую цивилизацию участник талант-шоу «Круче всех» считает самойкрутой?

12-летняя Владислава Вялых-Иванова из города Бар Винницкой области придет в студию талант-шоу, чтобы доказать: она круче всех для своего возраста играет на трубе. Команда проектаузнает, что с помощью всего трех клапанов из этого музыкального инструмента можно извлечь больше 40 различных звуков. Более того, ведущие попробуют «дать джаза» и выдуть хотя бы парочку нот. Но зачем Влада предложит им поупражняться в игре на… расческе?

Еще один юный музыкант – 7-летний аккордеонист Иван Гомольский из Часова Яра Донецкой области. Этот целеустремленный парень в три (!) года буквально заставил родителей отвести его сначала на пение, потом – в музыкальную школу. Сегодня он настоящая звезда родного города, выступает и в Украине, и за рубежом. И даже выиграл музыкальный конкурс в Праге! Все это стало возможным благодаря невероятному таланту мальчика, а еще – настойчивости и трудолюбию. Ваня постоянно на чем-то играет: на аккордеоне, баяне или фортепиано. А когда не видит старший брат, то и на его гитаре. Ведущие придумали для Вани особенный конкурс и особый подарок – исполнение очень необычной мечты. Что это будет? Увидим уже в эту субботу в 20:30!

8-летняя Николь Ставцева из Херсона – девочка, которой не нужно записывать домашние задания или номера телефонов. Она их просто запоминает! Николь профессионально занимается художественной гимнастикой, завоевала на спортивных соревнованиях множество медалей. Но ее главный суперталант – владение техниками запоминания самой разной и порой очень сложной информации. Она раскроет одну из них и попробует выполнить непростое задание, предложенное командой проекта. Удастся ли Нике доказать, что возможности нашего мозга – безграничны?

Диана Стадник из Черкасс в свои 11 лет уже кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Это один из наиболее травмоопасных олимпийских видов спорта. Нужны незаурядная смелость и сила воли, чтобы после падений продолжать тренировку. В студии «Круче всех» Диана покажет комплекс упражнений на брусьях и расскажет о реалиях современной спортивной гимнастики. А еще научит Андрея Доманского нескольким простым, по ее мнению, упражнениям. Согласится ли с таким определением уровня их сложности Андрей Доманский? А еще Диана проверит, насколько доверяет Доманский Данилевичу!

13-летний Владимир Буряк из Скадовска – победитель чемпионата Украины и международных фестивалей по запуску воздушных змеев. Он не просто умеет управлять их полетом, но и легко мастерит воздушных красавцев своими руками. Ни Андрей Доманский, ни Андрей Данилевич никогда не делали воздушных змеев. Получится ли у них создать способную летать конструкцию или мастер-класс от юного змеенавта завершится полным фиаско?

Не пропустите новый выпуск яркого, позитивного и вдохновляющего детского талант-шоу «Круче всех» – в эту субботу, 28 сентября, в 20:30 на «Интере». После эфира выступление всех участников можно увидеть на официальном YouTube-канале проекта.

Если вы уверены, что ваш ребенок в своем увлечении – круче всех, расскажите о нем команде проекта, отправив письмо по адресу kv@inter.ua! Пусть вся страна удивляется и впечатляется тем, насколько у нас невероятные, обаятельные, одаренные и целеустремленные дети!