Троллейбус на окраине Одессы поменял маршрут из-за провала на дороге

Асфальт провалился в районе улицы Академика Филатова на Таирова.

Об этом со ссылкой на КП «Одесгорэлектротранс» сообщает dumskaya.net.

Яма образовалась на участке, где ремотировали теплосеть. Этот отрезок пути приходится объезжать автомобилистам.

В то же время курсирующий там троллейбус №12 пустили в обход.

Теперь часть транспортных средств, работающих на этом маршруте, будет ходить от улицы Архитекторской до площади Толбухина и обратно. Остальные – курсировать на участке между площадью Деревянко и Заставой. От Толбухина до Деревянко и наоборот троллейбус ходить не будет.

Сколько продлится такая ситуация, пока точно неизвестно.

Фото: dumskaya.net