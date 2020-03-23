Тройная авария в Сухом Лимане: движение от 7-го километра затруднено

Крупное ДТП произошло в с. Сухой Лиман при столкновении легковушки, внедорожника и фуры. Информации о пострадавших нет.
Как сообщает “7 канал”, внедорожник вылетел в кювет.
Сейчас на месте работают правоохранители и медики.
Движение транспорта от 7-го км к Сухому Лиману затруднено.
Три автомобиля столкнулись в с. Сухой Лиман.Легковой автомобиль, внедорожник и фура попали в ДТП в районе ул. Высоковольтной.От удара внедорожник выбросило в кювет. О пострадавших информации нет.На месте работают правоохранители и медики.Движение транспорта от 7-го км к Сухому Лиману затруднено.
Gepostet von 7 канал am Montag, 23. März 2020
Фото: pmg.ua
Видео: Odessa_info1
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