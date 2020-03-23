fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Тройная авария в Сухом Лимане: движение от 7-го километра затруднено

Тройная авария в Сухом Лимане: движение от 7-го километра затруднено

Крупное ДТП произошло в с. Сухой Лиман при столкновении легковушки, внедорожника и фуры. Информации о пострадавших нет. 

Как сообщает “7 канал”, внедорожник вылетел в кювет.

Сейчас на месте работают правоохранители и медики.

Движение транспорта от 7-го км к Сухому Лиману затруднено.

ДТП в Сухом Лимане

Три автомобиля столкнулись в с. Сухой Лиман.Легковой автомобиль, внедорожник и фура попали в ДТП в районе ул. Высоковольтной.От удара внедорожник выбросило в кювет. О пострадавших информации нет.На месте работают правоохранители и медики.Движение транспорта от 7-го км к Сухому Лиману затруднено.

Gepostet von 7 канал am Montag, 23. März 2020

Фото: pmg.ua

Видео: Odessa_info1

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить