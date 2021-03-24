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Треугольник вместо кольца: трамвай №18 возобновит свою работу в апреле

Треугольник вместо кольца: трамвай №18 возобновит свою работу в апреле

На маршруте Куликово Поле – 16-я станция Большого Фонтана трамвай начнет работать с апреля.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов.

Сейчас на конечной остановке трамвая, расположенной на 16-й станции Большого Фонтана, ведется перестройка путей из-за «неожиданно» возникшего внутри трамвайного кольца жилого комплекса. Работы оплачивает застройщик. А разворачиваться 18-й трамвай будет не на кольце – как изначально, а на треугольнике и (на фото).

– Кольцо будет построено еще нескоро, а трамваи запустят уже в апреле. Оказывается, трамвай может развернуться на треугольнике. В начале он едет по пути 1, потом задним ходом по пути 2 и потом снова прямым ходом по пути 3, попадая на обратное направление, – объяснил Петр Обухов.

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Фото: Петр Обухов/Facebook

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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