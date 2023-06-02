Третий день лета: погода готовит сюрпризы в Одессе и области

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: гроза, шквальный ветер и похолодание В Одессе и Одесской области на 3 июня 2023 года объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе и области: жарко и солнечно По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 2 июня 2023, в Одессе и Одесской области будет жарко. Такая погода продлится до субботы, 3 июня. ПОДРОБНЕЕ

Какой погодой встречает начало лета одесситов По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 1 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области будет солнечная и теплая погода. Такая погода продлится до субботы. ПОДРОБНЕЕ