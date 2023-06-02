Третий день лета: погода готовит сюрпризы в Одессе и области

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 03 июня 2023 г., в Одессе и Одесской области местами небольшой дождь, гроза, шквальный ветер, а также падение температуры.
Погода в Одесе июня:
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области 3 июня:
Облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный умеренный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-18 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области видимость добра.