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Новости Одессы и Одесской области

Требуют снести: в Одессе самолетам мешает летать многоэтажка

Требуют снести: в Одессе самолетам мешает летать многоэтажка

Поселок Таирова может остаться без высотки на улице Костанди, 104.

Выстроенное там здание ЖК “Горизонт” требуют снести в госпредприятии обслуживания воздушного движения Украины. А строительство второй подобной высотки там же – остановить.

Об этом сообщает timer-odessa.net.

Дом, возвышающийся на 24 этажа, расположен в коридоре взлетов и посадки аэропорта, говорят в “Украэрорухе”. А потому мешает летать самолетам, утверждают там.

Претензии у предприятия не столько к застройщикам, сколько к чиновникам одесской мэрии. По мнению представителей “Аэроруха”, нужно было сразу установить ограничения по высоте для подрядчиков строительных работ. А в гордепартаменте архитектуры и градостроительства этого не сделали, выдавая разрешение строительной компании.

Госпредприятие намерено через суд добиться сноса многоэтажки. В суде также будут оспаривать законность возведения строящейся высотки рядом.

Фото: timer-odessa.net

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Ирина

Вот бы самолетам дали полетать над Аркадией и центром города… На бреющем полёте.

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11 минут назад
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