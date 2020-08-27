Новости Одессы и Одесской области

Трамвайное кольцо на 16-й станции Б. Фонтана станет бесшумным

Трамвайное кольцо на 16-й станции Б. Фонтана станет бесшумным

В связи с реконструкцией трамвайного кольца на 16-й станции Большого Фонтана, трамвайный маршрут №18 приостановил свою работу. Сегодня он курсирует только до 11-й станции. Также прекратил работу и трамвай №19.

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До пляжа «Золотой берег» одесситы и гости города могут добраться на бесплатной маршрутке №18-Т. Маршрут организован руководством кооператива «Морской-1», инициировавшего работы по перенесению трамвайного кольца вокруг жилого комплекса«Аквамарин».

Сегодня начат демонтаж рельсовых путей, в скором времени будут заменены электроопоры, контактная сеть, проведены работы по строительству новой тяговой подстанции. Кольцо будет расширено в сторону улицы Бабушкина, чтобы, согласно утвержденному проекту, стало возможным окончание строительства комплекса «Аквамарин».

После окончания работ, обещают застройщики, здесь будет установлен современный остановочный комплекс. А за счет использования новейших технологий укладки трамвайных путей,уровень шума от проходящих трамваев для местных жителей значительно понизится.

Такая реконструкция проводится в Одессе впервые за деньги застройщика. Бюджетные средства на нее потрачены не будут.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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