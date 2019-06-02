Трамвай 9-го маршрута «встал на прикол» на Старосенной площади

Некоторые арт-объекты в Одессе появляются незаметно — тихо так, вроде, как всегда тут были. Вот так получилось и с еще одной одесской «штучкой» на Старосенной площади.

Недалеко от известно фонтанчика с дельфинами здесь «встал на прикол» стилизованный «под старину» трамвайный вагончик. На нем обозначен маршрут под номером 9.

На самом вагончике значится также, что он следует в депо.

В общем, это очередная одесская фишка, которая здесь не просто стоит и вызывает понятное любопытство прохожих. Пока она пустует. Но мы заглянули вовнутрь и пригляделись: похоже, это будет не просто «памятник» старому одесскому трамваю, а очередной ларек, то есть, тот самый МАФ, с которыми у нас имеются вечные «вопросы»: то их сносят, то их устанавливают, то их дизайн вызывает горячие споры.

Сидящие здесь же на скамеечках одесситы уже даже высказали предположение, что если по городу все МАФы будут иметь вот такой «трамвайный» дизайн, то было бы очень даже неплохо, к тому же, весело.

Ну не знаю, как насчет такой идеи, а мы, в свою очередь, напомним, что на 6-й станции Большого Фонтана после ее реконструкции у нас уже появился арт-объект (он же кафе) в виде двух старых одесских трамвайных вагонов 16 маршрута. В отличие от нового «Старосенного трамвая № 9», эти вагоны — не стилизация, это и в самом деле приведенные в порядок старые одесские трамваи, которые когда-то колесили по городу.