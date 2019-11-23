Трагические страницы истории: в Одессе почтили память жертв голодомора

Ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов прошел сегодня на Лидеросовском бульваре.

В мероприятии приняли участие представители Одесского горсовета, военнослужащие и общественность города.

В храмах Одессы отслужили панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах.

Зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию “Свеча в окне”, предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Выступая в субботу в Киеве на мероприятиях в память о жертвах Голодомора, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор – преступление геноцида, который совершил тоталитарный сталинской режим против украинского народа.

“Мы – украинцы. И нам всё по силам. Но есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это (Голодомор – ИФ) забыть. И не сможем это простить”, – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что историки до сих пор спорят о точном количестве жертв Голодомора в Украине, и цифры из разных источников – от четырех до восьми миллионов человек – сопоставимы с потерями украинского народа в годы Второй мировой войны.

В нашей стране, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.

Фото: Одесский горсовет

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