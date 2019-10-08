Топ-100 блогерів України: хто з одеситів потрапив до рейтингу

Традиційно цього року українці обирають найкращих блогерів нашої країни. Рейтинг поділяється на дві категорії: ТОП-100 блогерів та Народний вибір.

На відміну від категорії ТОП-100, де 50% голосів складе експертна думка, в категорії Народний вибір переможця визначають користувачі сайту.

Так, переможцем у категорії “Народний вибір” став блогер Дід Олесь. Він отримав 3 935 голосів. YouTube-блогер записує розмови з росіянами у чат-рулетці, а також висловлює власні думки стосовно політики. На YouTube-канал блогера підписано понад 16 тис. користувачів.

Друге місце отримав ведучий YouTube-каналу “Одеська Хунта” Ігор Вадимович, отримавши 3 562 голоси. На YouTube-каналі “Одеська Хунта” понад 58 тис. підписників. Канал присвячений боротьбі з російською пропагандою. Блогер спілкується з росіянами або з людьми з абсолютно протилежними політичними поглядами у чат-рулетці.

А от за оцінками експертів першість отримала журналістка, ведуча, акторка, продюсерка та блогерка Яніна Соколова. Разом з командою вона створила мультимедійний проект “Я, Ніна”, спрямований на підтримку онкохворих людей. У YouTube Яніна не менш популярна ніж у Facebook. У Facebook блогерка ділиться цікавими інтерв’ю, власним життям та думками.

Просили? Тримайте!Михайло Добкін у Рандеву з Яніною Соколовою(РАГУЛИХОЮ (с)) субота, 20.00, 5 канал👇https://youtu.be/eJFEbrOqVykP.S. Більше блск не просіть. Gepostet von Yanina Sokolova am Donnerstag, 3. Oktober 2019

Також до рейтингу потрапила блогерка з Одеси – Олена Добровольська. Авторка не приховує своїх емоцій з приводу подій, що відбуваються в нашій країні. Пише все по темі – чітко, доступно та зрозуміло, розкладаючи все по поличках. Розбавляє серйозні пости своїми фотографіями з повсякденного життя.

Повторюсь.Я тут скрізь бачу тицяють статистику голосування на виборах в Золотому.Коли наприклад не дай Боже… Gepostet von Олена Добровольська am Dienstag, 8. Oktober 2019

Фото: InstaTurbo

