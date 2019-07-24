Топ-10 популярних вишів України: Одеса не потрапила до переліку

У Міністерстві освіти і науки опублікували перелік найпопулярніших вищих навчальних закладів України.

22 липня закінчився прийом електронних заяв на денну форму навчання. Так, до ВНЗ України подали 831 тис 493 заяв. Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання.

У МОН назвали найпопулярніші виші серед вступників 2019 року, однак жоден з Одеських вишів не потрапив до переліку.

Отож, у топ вишів за кількістю поданих заяв потрапили:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242

НУ «Львівська політехніка» – 29 939

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233

Національний авіаційний університет – 22 324

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672

Фото: Слово і Діло