Топ-10 популярних вишів України: Одеса не потрапила до переліку

У Міністерстві освіти і науки опублікували перелік найпопулярніших вищих навчальних закладів України.
22 липня закінчився прийом електронних заяв на денну форму навчання. Так, до ВНЗ України подали 831 тис 493 заяв. Найбільша категорія вступників – на бакалавра та магістра на основі 11-ти класів на денну форму навчання.
У МОН назвали найпопулярніші виші серед вступників 2019 року, однак жоден з Одеських вишів не потрапив до переліку.
Отож, у топ вишів за кількістю поданих заяв потрапили:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 41 412
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 078
- НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242
- НУ «Львівська політехніка» – 29 939
- Київський національний торговельно-економічний університет – 24 233
- Національний авіаційний університет – 22 324
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 19 379
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 18 686
- Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 925
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 672
Фото: Слово і Діло
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