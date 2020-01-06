Только посадили: в одесском дворике сразу после благоустройства украли зеленые насаждения (фото)

Недавно в Одессе благоустроили двор дома на улице Пушкинской, 57.

Там обновили дренажную систему, горловины колодцев, капитальное отремонтировали дворовое покрытие. После установили урны для мусора и украсили внутреннее пространство двора большими вазами с цветами и декративными кустами.

Однако вскоре все, что посадили коммунальщики, исчезло со двора.

Об этом после инспекции сообщили в Facebook инспекторы Общественного надзора при гордепартаменте хозяйства.

При этом члены сообщества выложили в сеть фото, где видно, что растения выкорчевали вместе с землей и унесли. Остались только пустые клумбы, куда уже начали бросать бутылки и окурки.

“Одной из возможных причин могли послужить открытые настежь ворота и заброшенное подвальное помещение фасадного флигеля, где бездомные устроили свалку”, – написали общественники.

Фото: Facebook Общественного надзора при гордепартаменте хозяйства

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