Тимчасове закриття продовольчих ринків: керівництво Одеси та області не виконало вимоги Уряду

Невиконання рішення уряду в Одеській області обговорюватимуть з президентом та міністром внутрішніх справ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА щодо нагальних питань регіональної політики, про це йдеться на сайті Офісу президента.

На нараді обговорювалося питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях. Це питання обговорювалося на декількох минулих селекторних нарадах під головуванням Андрія Єрмака.

Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті. Однак в Харкові та Одесі ринки продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

– Ми піднімемо це питання більш серйозно з Президентом і міністром внутрішніх справ, – зазначив Андрій Єрмак.

Фото: Одесская жизнь

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