Территория добра: в одесском сквере Гамова работает штаб помощи нуждающимся (фото)

Волонтеры БФ «Добрый самарянин», та самая Территория добра, которая хороша известна одесситам в Рождественско-новогодние праздники, в наше непростое время превратилась в опорный пункт помощи нуждающимся.
Отсюда развозят продукты питания многодетным матерям, сиротам, людям с инвалидностью, малообеспеченным пожилым людям.
Деньги на необходимые наборы продуктов питания собираются всем миром.
При этом обеспеченные масками и антисептиками волонтеры, как подчеркивают организаторы, строго соблюдают меры предосторожности. Они подносят набор к двери, звонят, отходят на расстояние, чтобы увидеть, что человек забрал набор, и тут же уходят, чтобы как можно уменьшить контакт с людьми.
Фото Вячеслава Тенякова
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