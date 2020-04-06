Территория добра: в одесском сквере Гамова работает штаб помощи нуждающимся (фото)

Волонтеры БФ «Добрый самарянин», та самая Территория добра, которая хороша известна одесситам в Рождественско-новогодние праздники, в наше непростое время превратилась в опорный пункт помощи нуждающимся.

Отсюда развозят продукты питания многодетным матерям, сиротам, людям с инвалидностью, малообеспеченным пожилым людям.

Деньги на необходимые наборы продуктов питания собираются всем миром.

При этом обеспеченные масками и антисептиками волонтеры, как подчеркивают организаторы, строго соблюдают меры предосторожности. Они подносят набор к двери, звонят, отходят на расстояние, чтобы увидеть, что человек забрал набор, и тут же уходят, чтобы как можно уменьшить контакт с людьми.

Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся. Во время карантина волонтеры продолжают помогать нуждающимся.

Фото Вячеслава Тенякова

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