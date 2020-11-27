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Терминал беглого олигарха в Одесской области отдали Минэнерго

Терминал беглого олигарха в Одесской области отдали Минэнерго

Комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного газа и бензина в Ренийском морском торговом порту в Одесской области теперь будет под управлением Министерства энергетики. 

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Ранее он был конфискован конфискован решением суда.

Решение о передаче терминала в управление Минэнерго принял Кабинет министров Украины.

Это комплекс ООО «Лагуна-Рени», который расположен на территории площадью 1,6 га в Рени и оценивается примерно в 100 млн грн.

В 2016 году главное территориальное управление юстиции в Одесской области выставило терминал на аукцион, где он был продан за 7,25 млн гривен компании «Сокровищница Бессарабии».

Позднее терминал конфисковали по делу беглого бизнесмена.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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