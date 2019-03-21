﻿ «Терапию куклой» предлагает фееричная выставка в Доме Блещунова - Одесская Жизнь

В Музее Блещунова поселились куклы. Не навсегда – только на один месяц, до 21 апреля. Так необычно в Одессе отметили День кукольника.

Вас приветствуют куклы!

В чем же необычность? Дело не только в том, что одесские кукловеды, создатели сообщества «КуклЬтура» Елена и Сергей Филипповы представили выставку кукол. Во-первых, все, что можно увидеть в Музее — из их личной коллекции, и многое вообще никогда не выставлялось. Во-вторых, хотя выставка и подразумевает проведение квестов для детей, но и сама себе является своеобразным квестом и для взрослых. Все дело в том, что куклы не собраны в одном отдельном зале или залах, они словно разбрелись по музею, выбрали себе подходящее местечко — и поселились там на месяц.

Елена Филиппова с улыбкой подтверждает:

— Да, именно так. Люди могут бродить по музею, переходить из зала в зал, а куклы их встречают, при этом их нужно отыскать. Не потому что они в каком-то малодоступном месте, нет, они не играют с нами в прятки, но они «прижились» каждая на своем месте — кушетке, старинном шкафчике, на полках у редких зеркал. И каждый, кто их видит, теперь совершенно по-другому воспринимает и экспонаты музея, и самих кукол,

Терапия куклой

Название выставки тоже не совсем обычно — Lorem pupa (Терапия куклой).

Тут, как сообщают Сергей и Елена Филипповы, важен тот факт, что кукла необходима человеку в период его становления: для девочек игра в куклы пробуждает материнский инстинкт, для мальчиков куклы — это образцы для подражания.

Причем же тут взрослые?

— Очень даже при чем. Это же самовыражение, а еще и что-то очень-очень личное, эмоциональное, глубоко свое. Не говоря уже о том, что мастера-кукольники создают порой просто удивительных персонажей.

А откуда все эти куклы?

— Часть из них в разное время была приобретена у одесских кукольных художников Елены Оплаканской, Ларисы Ошмянской, Александра Бессарабова, Аллы Котляр, часть приехала из других городов Украины от кукольных мастеров Светланы Лебедевой, Елены Мединской, Валентины Яковлевой, Алены Кроповинской и других. А некоторые — из других стран мира.

Эти кукольные персонажи — авторские и «массовые», фирменные, единственные в своем роде, а порой и совершенно редкие! Вот уж точно: разошлись они по музею — заиграли его уголки совершенно по-новому. А еще словно заглядываешь в мир собственного детства. Впрочем, как еще и еще раз напоминает Елена, куклы — это далеко не только детство.

— Куклы внесли в наши экспозиции новое дыхание, — говорит по этому поводу директор Дома Блещунова Светлана Остапова.

Ходишь из зала в зал, где собраны поистине уникальные экспонаты, привычные и словно заново увиденные, а тут на тебя смотрят какие-то игривые глазенки, милейшие личики, словно кто-то хочет с тобой познакомиться и рассказать свою удивительную историю. А сколько таких историй знают куклы!..

Научитесь уважать кукол!

Выставка открылась, детишек ждут в Музее занимательные квесты с подарками, увлекательными рассказами об истории самых выдающихся кукол мира, загадками и прочими кукольными действами. Ну а пока кукольная терапия только стартовала, самое время поинтересоваться у Елены Филипповой, что в организации этой выставки было самым увлекательным.

— Организация подобных выставок — это для нас всегда праздник, тем более, что появилась возможность представить кукол в богатейшем и уникальном интерьере Дома Блещунова. Ну а так как с куклами — и советую это всем хорошенько запомнить! — все далеко не все так просто, то и здесь у нас была немного таинственная история. Одна из наших кукол-малышек не захотев, видимо, занять то место, которое ей было предназначено, решила от нас спрятаться. Искали-искали — не могли никак отыскать. Решили подождать, потому что с куклами надо себя вести уважительно, как минимум, с ними надо считаться. Потом я решила с ней побеседовать, стала просить: мол, ну давай уже найдем общий язык, пожалуйста, хватит в прятки играть. И, представьте, она тут же отыскалась! — рассказывает Елена Филиппова.

Елена и Сергей мечтают о создании Музея кукол и игрушек в Одессе. Они — люди неутомимые, в самом хорошем смысле неугомонные: колесят по Украине, бывают за рубежом, находят тех, кто создает кукол или коллекционирует их, изучают опыт по их созданию (кстати, старинное ремесло, имеющее свое «лицо» в каждом регионе). Сергей и сам создает собственную кукольную коллекцию, занимается реставрацией кукол.

Справка «Одесской жизни»:

Международный день кукольника (International Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day) празднуется всеми профессионалами и поклонниками театра кукол с 21 марта 2003 года. Идея отмечать этот день пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана.