Тепер кожен може перевірити легальність своєї новорічної ялинки: створили спеціальний додаток

Додаток дасть змогу будь-якому громадянинові перевірити походження новорічних ялинок та отримати інформацію про постачальника і продукцію з допомогою даних на бирці ялинки.
Про це повідомив заступник генерального директора ДП “Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр” Юрій Сотник виданню УНІАН.
– Для мінімізації створення тіньового ринку нашим підприємством розроблено механізм і запущено систему, яка унеможливлює формування тіньового ринку. Суть програмного забезпечення в тому, що кожен громадянин або організація, перебуваючи в місцях реалізації новорічних ялинок, можуть відсканувати або ввести номер бирки в програму і отримати інформацію, – сказав він.
Додатком можна скористатися як зі свого смартфону, так і з допомогою персонального комп’ютера: посилання.
Фото: yuzhny.gov.ua
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