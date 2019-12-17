fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Тепер кожен може перевірити легальність своєї новорічної ялинки: створили спеціальний додаток

Тепер кожен може перевірити легальність своєї новорічної ялинки: створили спеціальний додаток

Додаток дасть змогу будь-якому громадянинові перевірити походження новорічних ялинок та отримати інформацію про постачальника і продукцію з допомогою даних на бирці ялинки.

Про це повідомив заступник генерального директора ДП “Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр” Юрій Сотник виданню УНІАН.

– Для мінімізації створення тіньового ринку нашим підприємством розроблено механізм і запущено систему, яка унеможливлює формування тіньового ринку. Суть програмного забезпечення в тому, що кожен громадянин або організація, перебуваючи в місцях реалізації новорічних ялинок, можуть відсканувати або ввести номер бирки в програму і отримати інформацію, – сказав він.

Додатком можна скористатися як зі свого смартфону, так і з допомогою персонального комп’ютера: посилання.

Фото: yuzhny.gov.ua

 

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Лесоруб
Гость
Лесоруб

Вводишь любые 6 цифр – елка легальная)))

Голос за0Голос против  Ответить
3 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить