Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 октября: прохладная и освежающая

Температура морской воды в Одессе сегодня, 8 октября: прохладная и освежающая

Сегодня, 8 октября, в нашем регионе сохраняется довольно комфортная и теплая погода, поэтому температура морской воды у одесского побережья и водоемах области продолжает держаться.

По данным Гидрометцентра, 8 октября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 19-19,8°C. Такая вода является прохладной и бодрящей, но для многих людей является уже достаточно комфортной для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, то вода может казаться еще прохладной. В любом случае важна и общая погода.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 2-2,5 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области

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