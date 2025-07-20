Ключевые моменты:

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды у берегов Одессы составляет 19–20°C – купаться можно, но вода освежающая;

Ресурс Seatemperature.info показывает более высокое значение – до 24,4°C;

В целом, морская вода подходит для купания, особенно в разгар дневного зноя.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня море у берегов Одессы прогреется до 19-20°С. Такая температура считается хоть и освежающей, но пригодной для купания.

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В то же время, как сообщает специализированный ресурс Seatemperature, Черное море у одесского побережья прогреется до 24.4°C.

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