Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, температура моря в Одессе 17 июля 2025 года составит около 20-21°С. Это значение считается комфортным для купания, особенно в жаркий день. По прогнозу сегодня:

В Одессе дневная температура воздуха 30-32°С;

По Одесской области днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура в пределах 29-34°С.

Полный список открытых на данный момент пляжей: Пляжный сезон в Одессе: обновлен список пляжей, где купаться безопасно.

Фото — Александр Бурлак