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Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 22 июля?

Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 22 июля?

Температура воды в Черном море в пределах Одессы в среду, 22 июля, составит 22-23 °С.

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Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Также стоит отметить, что температура воздуха на побережье днем будет в пределах 28-30°С.

ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» провел лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 6 июля во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям во всех точках.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на пляжах «Лузановка», «Молодая Гвардия», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 в. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана.

Фото: Иван Страхов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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