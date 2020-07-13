Температура морской воды в Одессе: идти ли на пляж 13 июля

Почти как настоящие: в Одессе проходит этап Кубка Украины по судомодельному спорту (фото) В Одесском Черноморском яхт-клубе проходит второй этап Кубка Украины по судомодельному спорту в классах F5-П, F5-E — Odessa Radiosailing Cup 2020. В соревнованиях принимают участие 10 команд, взрослые и юниоры. В федерации судомодельного спорта более 100 классов моделей, которые делятся на 6 секций. Одна из них – парусные радиоуправляемые яхты. У них все как у ПОДРОБНЕЕ

Пожар в центре и рыбацкий новый год: как прошли выходные в Одессе В воскресенье горел трехэтажный многоквартирный дом на улице Бунина. А в ночь на субботу вспыхнуло помещение в памятнике архитектуры. На одесских причалах встретили День рыбака. В Одессе его еще называют рыбацкий новый год. В субботу желающие могли отпраздновать День шоколада, а в воскресенье – еще и День фотографа. ПОДРОБНЕЕ