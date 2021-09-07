Температура морской воды в Одессе 7 сентября: холоднее не стала

Сегодня, во вторник, 7 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов. Это столько же, как и днем ранее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

А по данным сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет даже теплее: + 19 градусов. Для купания вода такой температуры вполне пригодна.

При этом температура воздуха будет всего на один градус больше температуры моря, если сравнивать с прогнозом гидрометцетра, и дажа равна ей в сравнинии с данными sinoptik.ua: воздух прогреется до +19 градусов.