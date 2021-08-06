Температура морской воды в Одессе 6 августа: идти ли в пятницу на пляж?

Сегодня, в пятницу, 6 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 23-24 градуса. Такая же она была и днем ранее, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напоминаем, что в случае ухудшения погоды море может стать прохладнее. К тому же, данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Что касается качества воды, то последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

Воздух днем прогреется до +28+30 градусов.