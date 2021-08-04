Температура морской воды в Одессе 4 августа: море немного остынет

Сегодня, во вторник, 3 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса. Это на один градус меньше, чем днем ранее, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Между тем, напомним, что данные разных погодных сервисов могут отличаться. Так, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Что касается качества воды, то последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

По прогнозам, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +28+30 градусов.