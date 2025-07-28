Море в Одессе на рассвете, Фото - Александр Бурлак

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе 28 июля прогрелась до 24-25°С. Такая вода подходит для большинства людей и является достаточно приятной для длительного плавания. По прогнозу синоптиков сегодня: 

  • В Одессе сегодня воздух прогреется до 30-32°С;
  • По Одесской области столбик термометра покажет  30-35°С, местами — до 38°С.

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Фото — Александр Бурлак

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