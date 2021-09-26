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Температура морской воды в Одессе 26 сентября: на любителя, но попробовать можно

Температура морской воды в Одессе 26 сентября: на любителя, но попробовать можно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 26 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит не более 16-17 градусов. Это на один градус теплее, чем днем ранее, так что любители осенний купаний вполне могут рискнуть.

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При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться. Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет не теплее 16 градусов.

Также отметим, что вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» в Затоке.

По прогнозам, сегодня, 26 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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