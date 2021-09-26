Температура морской воды в Одессе 26 сентября: на любителя, но попробовать можно

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 26 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит не более 16-17 градусов. Это на один градус теплее, чем днем ранее, так что любители осенний купаний вполне могут рискнуть.

При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться. Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет не теплее 16 градусов.

Также отметим, что вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» в Затоке.

По прогнозам, сегодня, 26 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов.