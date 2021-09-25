Температура морской воды в Одессе 25 сентября: попробуете искупаться?

Сегодня, в субботу, 25 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 15-16 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Еще днем ранее вода была на два градуса теплее. Море постепенно остывает, осень берет свое.

Также напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться. Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет не теплее 16 градусов.

При этом вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» в Затоке.