Температура морской воды в Одессе 22 сентября: на любителя, но купаться можно

Сегодня, в среду, 22 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 18-19 градусов. Такая температура держится второй день. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что купаться в таком море, при желании, еще можно. Однако такая вода уже, скорее, на любителя.

Также напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура моря у одесских берегов составит не выше 18 градусов.

Что касается качества морской воды, то, по последним данным Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» пгт Затока.

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.