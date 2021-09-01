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Температура морской воды в Одессе 1 сентября: осень началась, но закончился ли купальный сезон?

Температура морской воды в Одессе 1 сентября: осень началась, но закончился ли купальный сезон?

Сегодня, в среду, 1 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса, что всего на один градус ниже по сравнению со вчерашним днем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, несмотря на начало осени, купаться еще можно.

Тем не менее, стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут расходиться.

Так, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.

Что касается качества морской воды, то по последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах, за исключением пляжа в Балабановке Одесской области, где гигиенические нормы превышены.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Воздух днем прогреется до +25+27 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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