Температура морской воды 28 августа: стоит ли идти в субботу на пляж?

Сегодня, в субботу, 28 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что на один градус меньше, чем днем ранее. Такая вода вполне комфортна для купания.

Тем не менее, стоит напомнить, что разные погодные сервисы могут предоставлять неоднозначную информацию о температуре моря.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Что касается качества воды, то по последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах. В области тоже, за исключением пляжа в Балабановке. Там гигиенические нормы превышены и специалисты не рекомендуют купание в такой воде.

Также напомним, что сегодня в Одессе прогнозируют переменную облачность. Ночью возможен кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков.

Воздух днем прогреется до +25+27 градусов.

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