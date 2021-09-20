Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды 20 сентября: комфортно ли еще купаться?

Температура морской воды 20 сентября: комфортно ли еще купаться?

Сегодня, в понедельник, 20 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким образом, море не стало не холоднее ни теплее: такая температура держится уже не один день. Купаться в таком море, при желании, можно.

Однако напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов будет не теплее 19 градусов.

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +18+20 °С.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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