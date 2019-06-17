Тело мертвого дельфина третий день подряд прибивает к берегу Затоки

Три дня подряд отдыхающие на берегу моря у базы отдыха «Вероника» наблюдали жуткую картину: волны выбрасывают тело погибшего дельфина.

Не найдя нужной реакции от санитарных служб, туристы вынуждены были накрыть труп животного простыней. Об этом рассказали очевидцы на странице Типичный Аккерман Белгород-Днестровский в Facebook.

Люди не раз обращались за решением проблемы в различные инстанции, а сотрудники базы дважды вывозили останки животного назад в море.

Тем не менее, вода возвращает своего бывшего обитателя на сушу, а районные службы разводят руками.

Вчера в отчаянии люди обратились в полицию, что дало сомнительный, но результат: обещали приехать и утилизировать мертвого дельфина. Сегодня на пляж прибыли полицейские, «постояли, посмотрели, развернулись и уехали», сообщают очевидцы.

Так что уже четвёртые сутки труп дельфина со следами разложения продолжает лежать на виду у детей и взрослых.

Фото: Типичный Аккерман Белгород-Днестровский