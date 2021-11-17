Техосмотр возвращается на дороги: что известно?

С 12 ноября патрульная полиция начинает использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции, сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Мобильные станции диагностики уже появились во всех областях Украины. Они оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
С помощью нового оборудования полицейские смогут производить замеры параметров света фар; измерять высоту рисунка протектора шин; осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей; производить замеры коэффициента дымности двигателей на дизтопливе; производить замеры допустимого уровня шума авто; определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства; проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Алексей Белошицкий отметил, что диагностические станции будут проверять:
- грузовые автомобили более 3,5 тонны и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные специализированные ТС;
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
В целом же легкового частного транспорта проверки не коснутся.
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