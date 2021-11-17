Техосмотр возвращается на дороги: что известно?

Почему важно проводить аудит кадрового делопроизводства? Нарушения в сфере управления персоналом нередко приводят к довольно существенным штрафам и наказаниям со стороны государственных контролирующих органов. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе начали штрафовать маршрутчиков за стоячих пассажиров Сегодня с самого утра, 22 октября, в Одессе полицейские начали проверку маршруток с целью удостовериться, что водители общественного транспорта и его пассажиры придерживаются правил «красной зоны» карантина. ПОДРОБНЕЕ