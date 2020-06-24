Технологии для личной безопасности: что такое GPS-трекер и зачем он нужен

Заботясь о том, чтобы защитить свой офис, квартиру или дом, не стоит забывать о том, чтобы обеспечить безопасность своим родным и близким. В этом очень поможет личный GPS трекер. Он пригодится как вашей семье, так и вам самим.

Современный GPS tracker – это один из сервисов, которые при желании можно заказать в любой хорошей охранной компании. При этом одним мониторингом её возможности не заканчиваются. Трекер обычно идет в комплекте с пакетом услуг, которые оказывает та же охранная фирма, что его продает.

Например, охранная компания Sheriff предлагает персональный трекер, благодаря которому вы в любой момент отследите в режиме онлайн местоположение близкого человека. А в случае непредвиденной ситуации с него в одно касание передается сигнал на пульт охраны. И всего через 8 минут вы получаете дополнительную защиту.

Чем полезен GPS tracker

По сути трекер это небольшое устройство с тревожной кнопкой и маячком.

Маячок позволяет отследить местонахождение носителя трекера в режиме онлайн. Например, узнать, не вышел ли ребенок за пределы двора/школы. Или даже не похитили ли человека из дома (и куда именно его везут).

Нажимая кнопку, носитель трекера подает сигнал на пульт охраны, автоматически отсылая данные о своем местоположении. В течение небольшого времени на место приезжает охрана для защиты.

Такое компактное устройство с GPS маячком и «тревожной кнопкой» подойдет вам, если нужно организовать меры безопасности взрослого или ребенка. Разные агентства предоставляют трекер со своим списком подключенных сервисов. Набор примерно схож. Например, GPS устройство с пакетом услуг от «Sheriff» имеет следующие особенности.

Нет необходимости в звонке. При нажатии кнопки, сигнал тревоги и информация о том, где вы находитесь, автоматически поступает на пульт.

Есть мобильное приложение. С ним удобно настраивать уведомления, мониторить местонахождение трекера, устанавливать безопасную зону, при выходе устройства за которую вам сразу придет уведомление.

Можно использовать по всему миру. В устройстве используется уже встроенная сим-карта международного типа. Так что почти в любом уголке земного шара вы можете использовать трекер.

Само по себе устройство удобное, компактное, с приятным дизайном. Такой трекер удобно носить с собой, можно спрятать даже в кармане, не говоря уже о багаже. Его легко настраивать, он не сбоит (если выбрать надежное охранное агентство), работает как в Украине, так и во всем мире.

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