«Театральная кухня»: одесская Музкомедия покажет новое кулинарное онлайн-шоу

Жизнь на карантине продолжается! Запустив онлайн-просмотр спектаклей на радость одесскому зрителю, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного по-хорошему не успокоился.

Театр продолжает радовать своих почитателей новыми онлайн-шоу. Например, недавно презентовал проект «Театральная кухня».

Попасть на кухню к любимым артистам — это, конечно, занимательно. А познать секрет любимого блюда, приготовленного им самим, на ваших глазах, да еще с особой изюминкой, — это теперь для вас и вашей семьи доступно в свободном режиме.

Как рассказывают в Музкомедии, новый «карантинный проект» подсказало само непростое наше время, которое все же необходимо проводить творчески и в кругу друзей — пусть даже онлайн.

Итак, «Театральная кухня» от создателей уже известного проекта театра «Тайны ночного закулисья». Что это такое?

Это:

— авторские рецепты и поварские тайны;

— мастер-классы по креативной подаче созданных блюд;

— экскурсия по кухонным помещениям, погружение в мир мангалов и балконно-дачных барбекю.

А еще — это порция позитива, юмора и творчества от театральных работников.

Согласитесь, в нашей карантинной жизни есть и свои большие плюсы. Уже тот факт, что мы с вами, к примеру, увидим, как народный артист Украины Николай Завгородний искусно солит рыбу, а попутно расскажет (и обыграет!) вам массу необыкновенных историй «за жизнь» — дорогого стоит.

Чтобы попасть на творческую кухню любимых артистов, вам нужно всего лишь посетить страницу ОАТМК в Facebook. Все записи «кухонных путешествий» будут выкладываться там.

Фото: пресс-служба театра

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