fbpx
Новости Одессы и Одесской области

«Театральная кухня»: одесская Музкомедия покажет новое кулинарное онлайн-шоу

«Театральная кухня»: одесская Музкомедия покажет новое кулинарное онлайн-шоу

Жизнь на карантине продолжается! Запустив онлайн-просмотр спектаклей на радость одесскому зрителю, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного по-хорошему не успокоился.

Театр продолжает радовать своих почитателей новыми онлайн-шоу. Например, недавно презентовал проект «Театральная кухня».

Попасть на кухню к любимым артистам — это, конечно, занимательно. А познать секрет любимого блюда, приготовленного им самим, на ваших глазах, да еще с особой изюминкой, — это теперь для вас и вашей семьи доступно в свободном режиме.

Как рассказывают в Музкомедии, новый «карантинный проект» подсказало само непростое наше время, которое все же необходимо проводить творчески и в кругу друзей — пусть даже онлайн.

Итак, «Театральная кухня» от создателей уже известного проекта театра «Тайны ночного закулисья». Что это такое?

Это:

— авторские рецепты и поварские тайны;

— мастер-классы по креативной подаче созданных блюд;

— экскурсия по кухонным помещениям, погружение в мир мангалов и балконно-дачных барбекю.

А еще — это порция позитива, юмора и творчества от театральных работников.

Согласитесь, в нашей карантинной жизни есть и свои большие плюсы. Уже тот факт, что мы с вами, к примеру, увидим, как народный артист Украины Николай Завгородний искусно солит рыбу, а попутно расскажет (и обыграет!) вам массу необыкновенных историй «за жизнь» — дорогого стоит.

Чтобы попасть на творческую кухню любимых артистов, вам нужно всего лишь посетить страницу ОАТМК в Facebook. Все записи «кухонных путешествий» будут выкладываться там.

Фото: пресс-служба театра

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить