Театральна постановка, майстер-класи та конкурси: одеситів запрошують на різдвяне свято

Минулого року це різдвяне свято відвідали понад 1 600 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
28 грудня в Міському саду Одеси відбудеться концертний вечір, присвячений святкуванню Різдва Христового.
Свято буде проходити в Ротонді з 15:00 до 20:00.
В програмі:
– дитяча театральна постановка;
– майстер-класи;
– ігри та конкурси для дітей;
– колядки;
– різдвяний концерт.
У 2018 року концерт «Різдво – у кожну родину» в Ротонді відвідали понад 1600 осіб.
Фото: Слово і Діло
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