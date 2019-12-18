Театральна постановка, майстер-класи та конкурси: одеситів запрошують на різдвяне свято

Минулого року це різдвяне свято відвідали понад 1 600 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

28 грудня в Міському саду Одеси відбудеться концертний вечір, присвячений святкуванню Різдва Христового.

Свято буде проходити в Ротонді з 15:00 до 20:00.

В програмі:

– дитяча театральна постановка;

– майстер-класи;

– ігри та конкурси для дітей;

– колядки;

– різдвяний концерт.

У 2018 року концерт «Різдво – у кожну родину» в Ротонді відвідали понад 1600 осіб.

Фото: Слово і Діло

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