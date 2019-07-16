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Новости Одессы и Одесской области

Тарифный обман: как можно его избежать

Тарифный обман: как можно его избежать

Сейчас середина лета и не за горами новый отопительный сезон. Потребители не знают, каких еще сюрпризов ожидать после прошлого отопительного сезона. Тогда были проблемы с огромными начислениями как за централизованное отопление, так и за индивидуальное — газовое и электрическое. Результатом стали большие долги потребителей, которые не согласны с начислениями. Как можно проверить достоверность суммы в платежке? И куда обращаться, если эти суммы завышены?

Одесситы теперь могут самостоятельно посчитать, сколько реально они должны платить за тепло и горячую воду, на калькуляторе расчета «честной платежки». Он появился на сайте правительственного портала и Министерства юстиции.

Как известно, 26 июня 2019 года было принято постановление правительства об установлении предельных цен на тепло. Согласно постановлению, стоимость гигакалории тепла в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованного значения, которое составляет 1400 грн, стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с сушилками для полотенец и 75 грн – без них.

Все образцы документов для пересчета цены размещены на сайте Минюста.

Если в вашей платежке вы найдете несоответствие с действующими тарифами, в первую очередь обратитесь к поставщику услуг с просьбой о перерасчете. Если там откажутся сделать перерасчет, следует обратиться непосредственно в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства. Если и орган местного самоуправления будет бездействовать, нужно обратиться на правительственную «горячую телефонную линию» по номеру: 15-45.

Кроме того, в рамках правительственного проекта «Я имею право» одесситам предоставляется бесплатная правовая помощь, в том числе и с платежками. Позвонить в контакт-центр «Бесплатной правовой помощи» можно круглосуточно по номеру: 8 (800) 213-103 (звонки бесплатные в пределах Украины).

Фото: press-centr.com

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Галина Полищук
Галина Полищук
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