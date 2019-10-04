Танцы в мире кино и коктейль своими руками: куда сходить с ребенком в Одессе

Подборка занимательных мероприятий для детей на ближайший викенд – 5 и 6 октября.
На дискотеку в киностудию
Одесская киностудия приглашает подростков от 8 до 13 лет на самую крутую дискотеку этой осени. Посетителей ожидают новые знакомства, веселье и море подарков. Сюда придут заводные ведущие и диджеи, они устроят баттл для юных блогеров, организуют танцевальные конкурсы, и, конечно же, угостят лакомствами.
Когда: 5 октября в 17.00.
Где: Арт-центр Веры Холодной, Французький бульвар, 33.
Стоимость участия — 300 грн.
Путешествие в мир океана с бумагой и ножницами
Книжный магазин «БУК» зовет детей и взрослых на мастер-класс по изготовлению коллажа. Тематика — путешествие в мир океана. Детям расскажут интересные факты о жизни в морских глубинах, научат делать из бумаги морского конька, вырезать водоросли, покажут как нарисовать морских звезд и создавать парочку рыбок. И все это на фоне глубин синего, а может и не синего, океана.
Записаться на мастер-класс можно по телефону: (063) 410-33-36.
Количество мест ограничено.
Когда: 5 октября в 11.00.
Где: Книжный магазин «БУК», переулок Вице-Адмирала Жукова 3/7.
Стоимость участия — 200 грн.
Учимся готовить
Хотите заинтересовать своего ребенка чем-то интересным и необычным? Тогда уже в это воскресенье опытные бармены научат его готовить самые вкусные и полезные молочные коктейли. Поучаствовать в творческом мастер-классе интересно будет всем — юному автомобилисту, футболисту, шеф-повару и даже настоящей принцессе. Главное — не забудьте хорошее настроение и немного фантазии.
Когда: 6 октября в 17.00.
Адрес: ресторана «REEF», Фонтанская дорога, 77.
Стоимость участия – 200 грн.
Что покажут в эти выходные в театрах?
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.
6 сентября, 11.00 — «Золушка»
Стоимость билетов — от 30 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63.
5 октября, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»
6 октября, 12.00 — «Самый лучший Карлсон»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
6 отктября, 12.00 — Абонемент №17 «Прочитайте життя на кінчиках пуантів…»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Фото: i.ytimg.com