Танцы в мире кино и коктейль своими руками: куда сходить с ребенком в Одессе

На дискотеку в киностудию

Одесская киностудия приглашает подростков от 8 до 13 лет на самую крутую дискотеку этой осени. Посетителей ожидают новые знакомства, веселье и море подарков. Сюда придут заводные ведущие и диджеи, они устроят баттл для юных блогеров, организуют танцевальные конкурсы, и, конечно же, угостят лакомствами.

Когда: 5 октября в 17.00.

Где: Арт-центр Веры Холодной, Французький бульвар, 33.

Стоимость участия — 300 грн.

Путешествие в мир океана с бумагой и ножницами

Книжный магазин «БУК» зовет детей и взрослых на мастер-класс по изготовлению коллажа. Тематика — путешествие в мир океана. Детям расскажут интересные факты о жизни в морских глубинах, научат делать из бумаги морского конька, вырезать водоросли, покажут как нарисовать морских звезд и создавать парочку рыбок. И все это на фоне глубин синего, а может и не синего, океана.

Записаться на мастер-класс можно по телефону: (063) 410-33-36.

Количество мест ограничено.

Когда: 5 октября в 11.00.

Где: Книжный магазин «БУК», переулок Вице-Адмирала Жукова 3/7.

Стоимость участия — 200 грн.

Учимся готовить

Хотите заинтересовать своего ребенка чем-то интересным и необычным? Тогда уже в это воскресенье опытные бармены научат его готовить самые вкусные и полезные молочные коктейли. Поучаствовать в творческом мастер-классе интересно будет всем — юному автомобилисту, футболисту, шеф-повару и даже настоящей принцессе. Главное — не забудьте хорошее настроение и немного фантазии.

Когда: 6 октября в 17.00.

Адрес: ресторана «REEF», Фонтанская дорога, 77.

Стоимость участия – 200 грн.

Что покажут в эти выходные в театрах?

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.

6 сентября, 11.00 — «Золушка»

Стоимость билетов — от 30 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63.

5 октября, 12.00 — «Сказки дядюшки Римуса»

6 октября, 12.00 — «Самый лучший Карлсон»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

6 отктября, 12.00 — Абонемент №17 «Прочитайте життя на кінчиках пуантів…»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Фото: i.ytimg.com