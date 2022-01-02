Новости Одессы и Одесской области

Таирова и Ленпоселок остались без воды

Таирова и Ленпоселок остались без воды

В «Инфоксводоканале» сообщили, в связи со срочной необходимостью проведения аварийных работ, временно отключили воду в части жилмассива Таирова и полностью на Ленпоселке.

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В сообщении пресс-службы предприятия сказано, что филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:

  1. Таирова:

  • Академика Глушко просп., все дома
  • Академика Королева ул., все дома
  • Ильфа и Петрова ул., все дома
  • Костанди ул., все дома
  • Небесной Сотни просп., все дома

На Таирова водоснабжение должны возобновить к 17:00

  1. Ленпоселок — все дома

На Ленпоселке водоснабжение должны возобновить к 15:00

В водоканале обращают внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону.

После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позднее указанного времени.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 0-800-307-505, 093-17-00-155, 068-905-55-05, 066-905-55-05 (круглосуточно)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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