Таирова и Ленпоселок остались без воды

В «Инфоксводоканале» сообщили, в связи со срочной необходимостью проведения аварийных работ, временно отключили воду в части жилмассива Таирова и полностью на Ленпоселке.
В сообщении пресс-службы предприятия сказано, что филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:
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Таирова:
- Академика Глушко просп., все дома
- Академика Королева ул., все дома
- Ильфа и Петрова ул., все дома
- Костанди ул., все дома
- Небесной Сотни просп., все дома
На Таирова водоснабжение должны возобновить к 17:00
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Ленпоселок — все дома
На Ленпоселке водоснабжение должны возобновить к 15:00
В водоканале обращают внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону.
После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позднее указанного времени.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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