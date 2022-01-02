Таирова и Ленпоселок остались без воды

В «Инфоксводоканале» сообщили, в связи со срочной необходимостью проведения аварийных работ, временно отключили воду в части жилмассива Таирова и полностью на Ленпоселке.

В сообщении пресс-службы предприятия сказано, что филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:

Таирова:

Академика Глушко просп., все дома

Академика Королева ул., все дома

Ильфа и Петрова ул., все дома

Костанди ул., все дома

Небесной Сотни просп., все дома

На Таирова водоснабжение должны возобновить к 17:00

Ленпоселок — все дома

На Ленпоселке водоснабжение должны возобновить к 15:00

В водоканале обращают внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону.

После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позднее указанного времени.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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